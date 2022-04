Fußball Kreisliga

12:54 Uhr

Abstiegskampf pur in Schwabmünchen

Plus Die Schwabmünchner U 23 und der TSV Königsbrunn treffen in der Kreisliga Augsburg im Abstiegsduell aufeinander. Die anderen Süd-Clubs können entspannter in den Spieltag gehen.

Von Hieronymus Schneider

In der Fußball-Kreisliga Augsburg dürfte an der Spitze alles klar sein. Der TSV Dinkelscherben und der Kissinger SC sind von den ersten beiden Plätzen kaum noch zu verdrängen. Beim 1:1 im unmittelbaren Aufeinandertreffen konnten die Dinkelscherber ihren Zwei-Punkte-Vorsprung verteidigen. Der Abstand der Kissinger auf den Tabellendritten TSV Göggingen beträgt schon elf Punkte. Ganz anders sieht es dagegen im Abstiegskampf aus.

