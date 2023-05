Wird der Meister in Langerringen oder in Königsbrunn gekürt?

Drei Teams können am letzten Spieltag noch Meister der Kreisliga werden. Dabei gibt es ein direktes Duell der Verfolger. Und auch der Abstiegskampf ist spannend.

An der Spitze der Kreisliga Augsburg ist Spannung bis zum letzten Spieltag angesagt. Denn es können noch drei Teams die Meisterschaft und damit den direkten Aufstieg in die Bezirksliga einfahren. Wer am Ende die Nase vorn hat, wird sich am Pfingstsamstag bei den gleichzeitig stattfindenden Partien erweisen. Die SpVgg Langerringen ist in der Poleposition und braucht "nur" einen Heimsieg über die TG Viktoria Augsburg. In diesem Falle wäre das Spiel des FC Königsbrunn gegen den TSV Zusmarshausen ein reines Finale um den zweiten Platz. Die Königsbrunner haben nur einen Punkt weniger als die Zusmarshauser und könnten mit einem Heimsieg den Relegationsplatz klarmachen. Bei einem Unentschieden oder einer Niederlage wären sie dann nur Dritter hinter Langerringen und Zusmarshausen.

Sollten die Langerringer aber ihren Matchball vergeben, wäre der Sieger des Spiels in Königsbrunn der neue Meister, und der Verlierer ginge als Dritter leer aus. Aber auch die SpVgg Langerringen könnte noch auf den dritten Platz zurückfallen, wenn ihr Spiel verloren ginge und das Verfolgerduell unentschieden endete. Denn dann hätte Zusmarshausen 57 Punkte und die beiden anderen je 56 Punkte. Und in dieser Konstellation würde der direkte Vergleich für den FC Königsbrunn und gegen Langerringen sprechen. Die Langerringer gewannen das Hinspiel mit 2:0, aber im Rückspiel siegte der FC Königsbrunn mit 4:1. Das wäre der Worst Case nach langer Tabellenführung für die SpVgg Langerringen.

Aber das Team mit Trainer Andreas Holzmann ist zuversichtlich, dass der Erfolg dieser Saison eingetütet wird. Beim 3:0-Sieg in Göggingen zeigte es sich von der vorhergehenden Niederlage in Neusäß wieder gut erholt. Für den Gegner Viktoria Augsburg geht es in diesem Spiel um nichts mehr, aber gerade deshalb ist er auch gefährlich. Das haben die Viktorianer beim 3:2-Sieg am vergangenen Sonntag gegen die SpVgg Lagerlechfeld bewiesen, bei dem Marco Villani alle drei Tore erzielte.

Sechs Siege in Folge für den FC Königsbrunn

Der FC Königsbrunn geht mit einer Erfolgsserie von sechs Siegen in die nun entscheidende Partie. Trainer Christian Jaut hat das Team schon nach dem Auswärtssieg in Ottmarshausen auf dieses "Spiel der Spiele" eingeschworen. Der Gegner TSV Zusmarshausen hat zuletzt gegen den SSV Anhausen mit 2:0 gewonnen und zuvor eine überraschende Heimniederlage gegen den ASV Hiltenfingen kassiert. Auch ihr Sportlicher Leiter und Interimstrainer Reinhard Brachert will sich diese Chance nicht entgehen lassen.

Trainer Christian Jaut schwört sein Team des FC Königsbrunn ein, um mit einem Sieg mindestens Platz zwei zu erreichen. Foto: Hieronymus Schneider

Der ASV Hiltenfingen ist am Samstag in der Lage, sich aus eigener Kraft zu retten. Ein Unentschieden gegen den FC Stätzling II genügt dem Team von Spielertrainer David Bulik und Co-Trainer Christian Geib, um den Relegationsplatz zu verlassen. Denn dann würde direkte Vergleich gegenüber der SpVgg Westheim (3:2 und 2:0) den Ausschlag für Hiltenfingen geben und Westheim auf den Relegationsplatz verweisen. Bei einem Heimsieg würde der ASV sogar den Gegner Stätzling noch vom Platz elf verdrängen. Den Stätzlingern kann jedenfalls nichts mehr passieren, weil Westheim spielfrei hat und nicht über ihre 30 Punkte hinauskommen kann. Der FC Stätzling II hat bereits 31 Punkte. Mit einer ähnlich konzentrierten Leistung wie beim 2:0-Sieg in Pfersee sollte den Hiltenfingern die Rettung gelingen.

Ohne große Bedeutung sind die Partien der SpVgg Lagerlechfeld gegen den SV Ottmarshausen und des TSV Königsbrunn beim SSV Anhausen. Für beide geht es darum, eine erfolgreiche Saison würdig zu beenden. Die Lagerlechfelder haben zwar die Aufstiegschance verpasst, aber mit dem vierten Platz eine hervorragende Bilanz hingelegt. Der TSV Königsbrunn konnte diesmal den Klassenerhalt schon am vorletzten Spieltag klarmachen. In der Aufstiegssaison vor einem Jahr brauchte es dazu noch einen Sieg in der Relegation. Es ist also eine Stabilisierung erkennbar.

Aktuelle Spielberichte bei uns im Internet

Die Spielberichte vom spannenden Kreisliga-Finale gibt es bereits am Samstagabend auf unserer Webseite schwabmuenchner-allgemeine.de. Die Spiele der Südvereine am Wochenende auf einen Blick: