Der TSV Schwabmünchen wird vom Jäger zum Gejagten

Alleiniger Tabellenführer, vorzeitig Herbstmeister. Die Lage für den TSV Schwabmünchen ist richtig gut. Doch Trainer Ben Enthart tritt schon ein wenig auf die Euphoriebremse. „Das ist eine schöne Momentaufnahme, mehr nicht“, stellt er klar. Denn der Trainer weiß, was dies in jedem Spiel bedeutet: „Wir sind jetzt in einer Situation, in der jeder gegen uns punkten will. Die Spiele werden jetzt anders.“ Aber Enthart ist guter Dinge. „Wir haben gegen Kempten und Gundelfingen gezeigt, was wir können“, zeigt er sich von der Mannschaft überzeugt. „Die Mannschaft muss die Situation als Gejagter so akzeptieren, ihre Schlüsse daraus ziehen und dagegenhalten“, ergänzt der Trainer.

