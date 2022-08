Trainer bei Türkgücü Königsbrunn schmeißen hin - vorerst

Plus Es sind turbulente Tage bei den Spitzenclubs des südlichen Landkreises. Schwabmünchen wechselt den Trainer, und bei Türkgücü schmeißen die Coaches hin.

Doch hier scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen. René Hauck und Erdinc Kaygisiz waren beide beim Sieg des SV Türkgücü Königsbrunn am Sonntag gegen Heimertingen im Stadion. Sie saßen allerdings nicht auf der Trainerbank und wollten sich auch nicht zu den jüngsten Vorfällen äußern.