Müllauto legt Internet lahm und holt Gelben Sack nicht

Die Umstellung auf die Gelbe Wertstofftonne soll zwar erst am 1. Januar erfolgen. Schon bei der Leerung am 22. November ist der Gelbe Sack in Wehringen jedoch hängen geblieben. Seitdem trieb der Herbstwind teilweise Plastikmüll durchs Dorf. „Ein LKW-Fahrer ist ausgefallen. Zudem war das Müllauto defekt“, sagt ein Mitarbeiter bei der Firma Knettenbrech aus Türkheim, die für die Entsorgung im Auftrag des Abfallwirtschaftsbetriebs des Landkreises Augsburg (AWB), zuständig ist. Das Müllauto sei am Freitag mit einem Verteilerkasten zusammengestoßen und konnte die Abholung der Gelben Säcke deshalb nicht fortsetzen. Ersatz gab es mangels Personals nicht. Auch im Ort wurde der Unfall bemerkt, denn der Zusammenstoß des Müllautos mit dem Verteilerkasten legte das Internet in der Straße lahm. Seit Mittwoch laufe es jedoch wieder. Laut der Entsorgungsfirma sei auch der Müll noch am Mittwoch im Laufe des Tages abgeholt worden. Sollte man es seitens der Firma zeitlich nicht an jedem Haus geschafft haben, bittet das Unternehmen den Gelben Sack zur Aufbewahrung in die neue Wertstofftonne zu geben. Der nächste Abholtermin der Säcke ist regulär für Freitag, 29. November, geplant. (kop)

