Auch in Graben wird das neue Wertstoffhof-Konzept kritisiert

Das geplante Vorgehen des Abfallwirtschaftsbetriebes mit dem neuen Wertstoffkonzept sorgt für Unmut.

Emotional bis aufgebracht war Bürgermeister Andreas Scharf: "Das neue Wertstoffhofkonzept wurde vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises öffentlich vorgestellt. Die Kommunen hatten keinerlei Möglichkeit, in den Gremien darüber zu beraten. Nach dem Konzept sollen dann nicht mehr benötigte Wertstoffhöfe zu Grüngutsammelstellen umfunktioniert werden. Unserer gehört dazu", sagte er jüngst im Gemeinderat. Die Frage, ob die Änderungen ökologisch als auch ökonomisch sinnvoll seien, blieb im Raum stehen.

Immerhin müssten die Bürger jetzt weitere Wege, in der Regel mit dem Auto, in Kauf nehmen. Ebenfalls blieb die Frage offen, ob der Geruch einer Grüngutsammelstelle in unmittelbarer Nähe eines Supermarktes wie in Graben so sinnvoll sei. Auch sei ein möglicher Einwohnerzuwachs nicht berücksichtigt worden, so Scharf. Die Kritik wurde in einer Stellungnahme an den Abfallwirtschaftsbetrieb geschickt.

Kritik auch an der Bundeswehr

Weiteres Ärgernis waren die Neuigkeiten zum Flugplatz Lechfeld, über die die Schwabmünchner Allgemeine berichtet hatte. "Dabei geht es nicht um die Frage der militärischen Notwendigkeiten und Planungen. Es geht um die Informationsweitergabe, ist doch auch das Verteidigungsministerium auf die Akzeptanz durch die Bevölkerung und der kommunalen Gremien angewiesen", kritisierte Scharf die Vorgehensweise der Militärs. "Mehr Transparenz wäre wünschenswert. Diese Art des Vorgehens hat es zu Zeiten des Jagdbombergeschwaders nicht gegeben", sagte er sichtlich aufgebracht.

Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung war auch die Kinderbetreuung. "Nach den Anmeldungen für das nächste Kitajahr sind die Kinderkrippe, die Villa Kunterbunt, der Hort sowie die Kurzzeitbetreuung zu 100 Prozent belegt. Im Bereich des Kindergartens Pfiffikus können derzeit 50 Plätze nicht vergeben werden, da derzeit noch kein Personal für die vierte Gruppe verfügbar ist. Deshalb müssen wir sehr wahrscheinlich elf Absagen an die Eltern von unter Dreijährigen verschicken", berichtete Scharf nach einem Gespräch mit den Johannitern als neuer Träger. Grundsätzlich zeige sich, dass der Erweiterungsbau notwendig war und zum richtigen Zeitpunkt kam, mit ausreichendem Personal könne dann eine weitere Gruppe entstehen, informierte er weiter.

Geothermie auf dem Lechfeld?

Auch auf die Probebohrungen für Erdwärme zur kommerziellen Nutzung ging Grabens Bürgermeister ein. Aus den Beiträgen im Gremium habe sich herausgestellt, dass die Gemeinde grundsätzlich positiv zur Schaffung von Kapazitäten im Bereich der erneuerbaren Energien steht. Dennoch seien viele Fragen ungeklärt.

"Die vielen Bedenken müssen geklärt werden", fasste Scharf unter Zustimmung der Bürgervertreter zusammen. Dazu gehörten unter anderem die Erfassung des Interesses der Bürger an Geothermie, Straßenbaumaßnahmen zur Erstellung des Fernwärmenetzes und auch Auswirkungen auf die natürlichen Gegebenheiten des Lechfeldes. Die Stellungnahme wurde auf einen Zeitpunkt nach Vorliegen weiterer Informationen vertagt.