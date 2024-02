"Verbrechen improvisiert": Der Tatort findet in Graben statt

Das Gräbinger Publikum übernimmt im Kulturzentrum die Regie im Sonntagabend-Tatortkrimi. Wie ein solcher Abend abläuft.

Am Sonntagabend findet der Tatort-Krimi bei „Verbrechen improvisiert“ im Kulturzentrum statt. Monika Eßer-Stahl und Improvisationspartner Jörg Schur bringen mit Ideen und Impulsen aus dem Publikum Szenen rund um unterschiedliche Verbrechen auf die Bühne. Michael Armann untermalt die Szenen am Klavier mit spannender Musik und treibt die Improvisationskünstler in die Emotionen.

"Verbrechen improvisiert" in Graben: Es muss nicht immer Mord sein

Das Konzept hat sich, erzählt die gebürtige Untermeitingerin Monika Eßer-Stahl, aus einer Online-Erzählungsshow mit Zuschauerinteraktion während der Corona-Zeit entwickelt. Nun ist es für die Bühne adaptiert. Dabei kreieren die beiden Impro-Künstler im ersten Teil der Show kurze in sich abgeschlossene Szenen unterschiedlichster Verbrechen nach den Einfällen des Publikums. „Es muss nicht immer Mord sein“, sagt Eßer-Stahl, „auch ein Kavaliersdelikt ist eine Straftat.“

Den zweiten Teil des Abends füllt ein längerer Krimi, in dem sich Kommissarin Marlene Mayer von den Ideen der Zuschauer zum Tathergang und zur Findung des Täters leiten lässt. Ob der Mord etwa im Swinger Club, in der Sauna oder am Baggersee stattfand, entscheidet das Publikum. Auf die Verdächtigen, die alle individuell von Jörg Schur dargestellt werden, dürfte das Publikum gespannt sein.

Hier gibt es Karten für die Veranstaltung in Graben

Bei alledem und den spannenden Wendungen, die der Krimi nehmen kann, werde immer das Ziel gewahrt, den Abend vergnüglich zu gestalten, sagt Eßer-Stahl. „Ein Augenzwinkern ist immer dabei, auch beim Mord.“ Und fügt hinzu: „Schließlich ist ja das Ziel des Improtheaters, am Ende der Veranstaltung wieder lebendig aufzustehen. Jeder weiß, es ist ein Spiel.“ Mit Spaß für alle Beteiligten.

Der Tatort-Krimi findet am Sonntag, 25. Februar, ab 19 Uhr statt. Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet 16 Euro. Karten gibt es im Kulturbüro im Rathaus Graben, per Mail unter sabine.biedermann@graben.de oder telefonisch unter der Nummer 08232/ 962132.