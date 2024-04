Wie findet man jenseits der Lebensmitte das Glück?

Die frühere Osram-PR-Chefin Juliane Braun will mit einem "erleuchtenden Kabarett" im Büchereibistro Graben Mut machen.

Auf die „Suche nach Glück 50+“ können sich Zuschauer am Sonntag, 7. April, im Büchereibistro machen. Dort werden zwei starke Künstlerinnen, die Kabarettistin Juliane Braun und die Pianistin Nicole Winter, durch ein „erleuchtendes Kabarett“ führen.

Die ehemalige Managerin Juliane Braun, die 15 Jahre lang PR-Chefin von Osram war, entschloss sich mit 49 Jahren, den sicheren Job aufzugeben. Zu den ihren vielen Herausforderungen steckte bei ihr zufälligerweise eine Werbung „für eine Sterbegeldversicherung 50 +" in der Post. "Zu der Zeit habe ich mir dann schon überlegt, ob es für mich jetzt nur noch bergab gehen kann auf dem Weg ins Grab“, erinnert sich Braun.

Sie will anderen Menschen Mut machen

Tatsächlich begleiten "Zufälle und Erleuchtungen" Juliane Braun immer wieder auf ihrem Lebensweg. So habe sie sich neu erfunden und sich für eine vierjährige Yoga-Ausbildung entschieden. Zu dieser gesellt sich parallel ein Kabarett-Seminar, das über eine Werbemail der Volkshochschule angeboten wurde. „Yoga und mein „Erleuchtendes Kabarett“ stehen für mich in einer engen Verbindung“, sagt Juliane Braun. Und: „Ich nehme auch Themen aufs Korn, die einem auf dem spirituellen Weg begegnen. Yoga ist für mich die Grundlage, um Präsenz auf der Bühne zu haben. Damit will ich anderen und jüngeren Menschen auch Mut machen - dass man mit 50 + eben nicht zum alten Eisen zählt, sondern Dinge tun kann, zu denen man früher nicht gekommen ist, die man sich nicht getraut hätte oder die man von sich selbst gar nicht geglaubt hätte." Braun macht die Rechnung auf: "Wenn man gesund bleibt, kann man ab 50 noch mindestens genauso viele gute Jahre vor sich haben, wie seit dem Abitur vergangen sind. So wollen wir (jetzt 61) auch mit 80+ noch lustig und lebendig sein."

Auch für Männer geeignet

Passend zum Alter 50 plus geht es in diesem Programm auch immer wieder um Business-Themen. "Das sind teilweise auch Erfahrungen, die Männer machen“, sagt Braun. Denn sie findet: „Bei 60 plus würde man schon eher an Rente denken. Deshalb bleibe ich lieber bei 50 plus. Wobei auch Zuschauer 80 plus Freude mit uns hatten.“ Übrigens habe es fast nie negative Rückmeldungen zum Programm gegeben, sagt Braun. Nur ein einziges Mal, als „eine Frauengruppe sagte, sie hätten sich bei uns Tipps für das Aufreißen jüngerer Männer erwartet". Es tat mir leid, dass sie enttäuscht waren. "Aber man kann ja nicht alle Menschen glücklich machen“.

Karten für den besonderen Abend, der um 19 Uhr beginnt (Einlass ab 18.30 Uhr) gibt es im Kulturbüro Graben.

