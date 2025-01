Die Märchenoper „Hänsel und Gretel“ nicht nur für Kinder

Engelbert Humperdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“ kommt nach Königsbrunn: Das Königsbrunner Kammerorchester spielt mit der Dresdner Puppenspielerin Cornelia Fritsche, Sopranistin Carolin Jurkat und Altistin Aline Quentin am Sonntag, 16. Februar, um 17 und um 19 Uhr in der Turnhalle des Schulgebäudes an der Römerallee 1 in Königsbrunn.

Aus der ursprünglich abendfüllenden Oper wurde vom Leiter des Orchesters, Christoph Teichner, eine 45-minütige Kurzfassung erstellt, um das Werk auch kleinen Hörerinnen und Hörern zugängig zu machen. Natürlich sind die schönsten musikalischen Momente von Humperdincks Werk wie die Arien des Sand- und des Taumännchens, der Hexenritt und der berühmte Abendsegen enthalten, sodass auch erwachsene Musikliebhaber auf ihre Kosten kommen.

Einsteig in die Welt der Oper für Kinder

Zusammen mit der romantischen Musik der Oper wird das Puppenspiel von Cornelia Fritsche das Grimm-Märchen von Hänsel und Gretel und dem Hexenhäuschen im Wald aufleben lassen. Die beiden Aufführungen stellen einen idealen Einstieg für Kinder ab sechs Jahren in die Welt der Oper und der klassischen Musik dar.

Vorverkauf Karten können im Vorverkauf über das Kulturbüro, die Stadtbücherei Königsbrunn sowie über das Online-Portal Reservix erworben werden.