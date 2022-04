Bobingen startet mit einem dicken Polster in die Abstiegsrunde

Mit einem dicken Punktepolster starten die Handballer des TSV Bobingen in die Abstiegsrunde.

Die Handballer des TSV Bobingen steigen am Samstag in die Abstiegsrunde ein. Es geht zur SG 1871 Augsburg Gersthofen. Anwurf ist um 19.30 am Meierweg 16 in Augsburg.

Nach dem Verpassen der Aufstiegsrunde stehen nun weitere sechs Spiele für die Singoldstädter in der Abstiegsrunde an. Die Ausgangslage mit 10:2 Punkten ist für die Bobinger sehr gut. Dennoch muss noch ordentlich gepunktet werden, wenn der Klassenerhalt sicher geschafft werden soll. Zum Auftakt sind die Männer um Topscorer Thomas Pillmayer zu Gast in Augsburg. Die Gastgeber erlebten ihre Hauptrunde mit gemischten Gefühlen, stehen aber mit 6:2 Punkten sehr ordentlich in der Abstiegsrunde da. Die Mannschaft um Spielertrainer Lukas Schmölz spielt einen sehr robusten Handball, was es für alle Teams schwer macht, Tore zu erzielen.

Bobinger Handballer nicht in Bestbesetzung

Bobingen hat die letzten Wochen viel für die Regeneration getan. Es ist notwendig, die Kräfte zu bündeln. Es gab zuletzt viele verletzungs- und krankheitsbedingte Ausfälle, und daher steht der Kader auch nicht in Bestbesetzung zur Verfügung. "Wir müssen alles reinlegen in unser Spiel. Auf unsere Spielweise konzentrieren, dann haben wir gute Chancen, die ersten wichtigen Punkte mitzunehmen", so Pillmayr.

Für die Herren 2 des TSV steht die erste Partie der Aufstiegsrunde an. Es geht zur Reservemannschaft des TSV Göggingen. Anwurf ist hierbei um 17.30 Uhr. (AZ)