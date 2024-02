TSV Bobingen behauptet sich in hart umkämpfter Partie

In einem mitreißenden Handballspiel siegte der TSV Bobingen gegen die SG 1871 Augsburg/Gersthofen und sicherte sich einen wichtigen Erfolg vor heimischem Publikum.

Vor dem Spiel herrschte Spannung in der Halle, obwohl der TSV Bobingen in der letzten Begegnung die Gäste mit 34:24 souverän bezwingen konnte. Doch Trainer Tobias Müller mahnte zur Vorsicht und erinnerte daran, dass die SG 1871 Augsburg/ Gersthofen in der Tabelle auf Augenhöhe mit den Bobingern steht. Zudem hatten sie im letzten Spiel ein beachtliches Unentschieden gegen den starken TSV Aichach erreicht, gegen den die Bobinger in dieser Saison beide Male das Nachsehen hatten. „Wenn wir das Spiel auf die leichte Schulter nehmen, wird das sicherlich nicht gut für uns enden“, warnte der verletzte Linksaußen Simon Hafner vor dem Aufeinandertreffen.

Entsprechend motiviert und fokussiert startete der TSV Bobingen in die Partie. Müller setzte auf ein schnelles Spiel und forderte seine Mannschaft auf, konsequent die erste und zweite Welle zu laufen. Diese Taktik erwies sich als erfolgreich, und die Bobinger gingen frühzeitig in Führung. Präzise Angriffsaktionen und eine solide Abwehrarbeit sorgten dafür, dass der TSV Bobingen die Kontrolle über das Spiel behielt und mit einer 15:13-Führung in die Pause gehen konnte.

Handballer des TSV Bobingen zeigen konzentrierte Leistung

Doch es war klar, dass die Partie noch lange nicht entschieden war. Auch in der zweiten Halbzeit blieben die Bobinger vorne, konnten jedoch die SG 1871 Augsburg/Gersthofen nicht komplett abschütteln. Erst ab der 45. Minute zeichnete sich dann langsam ab, dass der TSV Bobingen sich mehr und mehr vom Gegner entfernen konnte. Eine konzentrierte Leistung in Angriff und Abwehr trug dazu bei, dass die Gastgeber den Sieg nicht mehr aus der Hand gaben.

Am Ende stand ein verdienter Sieg für den TSV Bobingen mit einem Endstand von 32:25. Die Spieler und Fans feierten gemeinsam den Erfolg, der auf einer geschlossenen Teamleistung basierte.

Mit einem zufriedenen Lächeln kommentierte Trainer Müller die Leistung seines Teams: "Die Jungs haben die Vorgaben gut umgesetzt, vor allem das schnelle Spiel hat uns geholfen. Aber die SG 1871 Augsburg/Gersthofen hat bis zum Schluss gekämpft, das muss man anerkennen."

Am kommenden Samstag ist der BHC Königsbrunn zu Gast in Bobignen, los geht´s um 20 Uhr.(AZ)

TSV Bobingen: Sebastian Lenz (2), Jonas Vogt (3), Leonard Naumann, Andre Pfeffer (2), Jonas Stadlmair (7), Lennard Keitel, Thomas Pillmayr (4), Maximilian Wagner (1), Benedikt Arlt, Moritz Müller (9/2), Nico Muliyanto (2) Florian Winkler (2/2), Benjamin Schüll (TW), Thomas Gebauer (TW)