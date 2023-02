Hiltenfingen, Berlin

Geheimnisvolle Figur kommt von Hiltenfingen nach Kiew

Heiligenfigur Christian Wittenberg bringt eine unbekannte Heiligenfigur in die ukrainische Botschaft.

Plus Die Schnitzerei, die bei Christian Wittenberg in Hiltenfingen einen festen Platz hatte, nimmt der neue ukrainische Botschafter Oleksij Makejew persönlich in Empfang.

Der neue Botschafter der Ukraine in Berlin, Oleksij Makejew, interessiert sich für die geheimnisvolle schwarze Figur aus Hiltenfingen. Der Diplomat und Wissenschaftler nahm sie vor wenigen Tagen persönlich entgegen.

