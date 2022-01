Hiltenfingen

06:30 Uhr

Gemeinderat beschließt den Bebauungsplan "Hiltenfingen-Südost"

Plus Das Neubaugebiet an der Langerringer Straße wird damit abgeschlossen. Außerdem steigen die Gebühren für Bauschutt und Gartenabfall.

Von Hieronymus Schneider

Mit der Entwicklung des Baugebiets südlich der Langerringer Straße in drei Abschnitten stiegen in den vergangenen Jahren in Hiltenfingen auch die Einwohner- und Geburtenzahlen. Eine Folge davon ist die Erweiterung des Kindergartens mit einem Haus für Kinder. Nun ist an der südöstlichen Ortseinfahrt nur noch ein dreieckiges "Tortenstück" mit einer Fläche von rund 9.000 Quadratmetern frei. Der Gemeinderat beschloss einstimmig die Aufstellung eines Bebauungsplans "Hiltenfingen Südost", um das Wohngebiet abzuschließen und mit der gegenüberliegenden Bebauung abzurunden. "Mit dieser Bauleitplanung für eine allgemeine Wohnbebauung ist Hiltenfingen an der Grenze der Baulandbeschaffung angekommen. Künftig liegt der Schwerpunkt auf dem innerörtlichen Bebauungsplan mit einer geordneten Dorfentwicklung", sagte Bürgermeister Robert Irmler.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen