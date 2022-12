Lechfeld 2022: Hoffnung für den Lechpark, Ärger um Bürgerentscheid

Plus Auf dem Lechfeld haben 2022 einige Bauprojekte begonnen. Für den Lechpark, der seit Jahren leer steht, gibt es einen neuen Betreiber.

Untermeitingen: Im März zogen die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine ins Ankerzentrum im Untermeitinger Gewerbegebiet. Damals waren es etwas mehr als 100 Menschen, mittlerweile leben dort 180.