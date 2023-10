Streit um Tempo und Anhänger an Straße: Neue Regeln für Ulrichstraße

Plus Der Streit um den Verkehr in der Kleinaitinger Ulrichstraße soll ein Ende haben. Wie die neue Lösung aussieht, war Thema im Gemeinderat.

Die Ulrichstraße in Kleinaitingen war erneut Thema im Gemeinderat. Ein Anwohner hatte dort mit abgestellten Anhänger versucht, den Verkehr auszubremsen. Bürgermeister Rupert Fiehl ging auch auf die Situation in der Ulrichstraße ein. Eine Zuhörerin und ein Zuhörer unterstützten die Aktion zur Verlangsamung des Durchfahrtsverkehrs und stellten die Frage: „Was spricht denn gegen die Anordnung von Tempo 30?“ Fiehl erklärte, dass dies bisher bei den Verkehrsschauen abgelehnt wurde, weil die Ulrichstraße kein reines Wohngebiet sei, sondern den Charakter einer Zubringerstraße habe.

Gleichwohl habe er die Beschränkung auf Fahrzeuge bis zu 7,5 Tonnen und auch eine Tempobegrenzung zusammen mit einem beidseitigen Halteverbot beantragt. Christoph Hampp, der rechtliche Leiter der Bauverwaltung der Verwaltungsgemeinschaft Großaitingen, erläuterte, dass 30 Stundenkilometer außerhalb von reinen Wohngebieten nur in bestimmten Zonen wie bei Kindergärten, Schulen oder Seniorenheimen angeordnet werden sollen. Das Landratsamt habe aber einer Ausnahme als Versuch bis zur nächsten Verkehrsschau in der Ulrichstraße zugestimmt.