84-Jähriger fährt falsch herum in den Kreisverkehr - und kollidiert mit entgegenkommendem Auto

Zu einem Zusammenstoß im Kreisverkehr ist es in der Hubert-Dammert-Straße in Klosterlechfeld gekommen. Am Mittwoch fuhr laut Polizei gegen 8.55 Uhr ein 84-jähriger Mannmit seinem Auto in den Kreisel - tat dies allerdings in die falsche Richtung. Eine Autofahrerin befand sich zu dem Zeitpunkt ebenfalls im Kreisverkehr. Es kam zur Kollision der beiden Autos. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. An den Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 5500 Euro, beide waren noch fahrbereit. (mjk)

