Der Ilsesesee: Ein Idyll mit Müllfehler

Der Königsbrunner Ilsesee ist ein beliebtes Badeziel. Liegewiese, Grillgelegenheiten, schöner Kiosk mit Biergarten, Parkmöglichkeiten. Alles vorhanden. Und doch kommt jedes Jahr ein bekanntes Problem zurück: der Müll.

Kaum ist das erste wirklich schöne Wochenende mit sommerlichen Temperaturen ins Augsburger Land gezogen, tummeln sich am Ilsesee die Badegäste. Dabei kommen die Liegewiesen regelmäßig an ihre Kapazitätsgrenzen. Doch nicht nur die. Auch die Mülleimer können dann die Flut der Abfälle kaum noch fassen. Neu ist das Problem nicht. Es kehrt jedes Jahr wieder. Zwar wurde mittlerweile einiges unternommen, um der Plage Herr zu werden, aber auch in diesem Jahr gab es wieder Beschwerden. Diese gehen meist bei der Stadt Königsbrunn ein. Nicht immer ganz zurecht. Denn der Ilsesee ist ein Sonderfall. Gefühlt gehört er immer schon zu Königsbrunn. Tatsächlich liegt er aber auf Augsburger Flur. Vor ein paar Jahren hat die Stadt Königsbrunn den See gekauft. Seither ist Königsbrunn für das Süd- und Westufer zuständig. Das Ostufer liegt weiterhin in der Zuständigkeit der Stadt Augsburg. Und gerade hier liege das Hauptproblem, erklärt Anke Maresch, Pressesprecherin der Stadt Königsbrunn. Während Königsbrunn mit dem Kioskbetreiber am See eine Vereinbarung zur Müllentsorgung am Wochenende getroffen habe, werde der Bereich des Grillplatzes am Ostufer, für den die Stadt Augsburg zuständig sei, am Wochenende nicht gereinigt. So gebe es dort regelmäßig Beschwerden wegen der starken Verunreinigungen.

Auf Königsbrunner Seite laufe die Entsorgung recht gut

Bereits mehrfach wurde die Müllentsorgung am beliebten Badesee diskutiert. So wurden zum Beispiel größere, 120 Liter fassende, Mülleimer besorgt. Zudem wurden mehr davon aufgestellt. Dazu kam, dass die am See lebenden Wasservögel das Problem dadurch verschärften, dass sie auf Futtersuche den Müll auf größere Bereiche verteilten. Deswegen wurden verschließbare Behältnisse aufgestellt. Das brachte Entspannung. Allerdings hilft das nicht, wenn am Wochenende die Mülleimer voll sind und die Menschen einfach ihren Abfall daneben ablegen. Über die Sommermonate würden das Süd- und Westufer unter der Woche am Morgen von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des städtischen Betriebshofes gereinigt. Dabei würden auch die Mülleimer geleert, sagt Stephanie Detke, Leiterin des Betriebshofes.

Jede Menge Müll hinterlassen Badegäste regelmäßig am Ufer des Ilsesees. Foto: Robert Schmid (Archivfoto)

Wenn die Mülleimer voll seien, dann müsse der Müll eben wieder mit nach Hause genommen und dort entsorgt werden, hieß es schon öfter aus dem Königsbrunner Rathaus. Mit Blick auf den Umweltschutz wäre das ohnehin die bessere Lösung. „Vor allem unter dem Aspekt des Umweltschutzes wäre dies zu empfehlen, denn in den städtischen Müllbehältnissen gibt es keine Trennung der Materialien. Hier landen Papier, Glas und Plastik in einem Behältnis, werden nicht getrennt und können auch nicht verwertet werden", war die Aussage vor rund drei Jahren.

An den Wochenenden sammelt der Kioskbetreiber den Müll ein

Um dem Problem mit den Müllbergen Herr zu werden, hat die Stadt Königsbrunn eine Vereinbarung mit Kioskbetreiber Kadir Kelekci getroffen. An den Wochenenden wird der Abfall von dessen Mitarbeitern eingesammelt und dann am Montag vom Betriebshof entsorgt. "Wir haben mittlerweile unsere Uferseite sehr gut im Griff", sagt Kioskbetreiber Kelekci. "An einem guten Wochenende sammeln wir pro Müllbehälter etwa zwei Säcke voll Abfall ein. Aber das wirkliche Problem liegt beim Grillplatz auf der Augsburger Seite."

Neben dem Müll gibt es auch regelmäßig Ärger mit Falschparkern. Dazu sagt Josef Marko, Leiter der Straßenverkehrsbehörde: "Im Rahmen der Straßenverkehrsordnung darf an den öffentlichen Straßen geparkt werden. In den Sommermonaten – an Stoßtagen mit viel Badebetrieb – werden die Lechstraße sowie die Seitenstraßen und Feldwege, die zugeparkt werden, von der Polizei und von der kommunalen Verkehrsüberwachung regelmäßig kontrolliert. Im Fokus ist hier vor allem, dass der Rettungsdienst nicht behindert werden darf." Die Polizei weist regelmäßig darauf hin, dass gerade Königsbrunner und Haunstetter Bürgerinnen und Bürger möglichst auf das Fahrrad ausweichen sollten.

Nicht nur der Ilsesee hat ein Müllproblem

Das leidige Thema "Müll" beschränkt sich in Königsbrunn allerdings nicht nur auf den Ilsesee. Probleme mit illegal entsorgtem Unrat gebe es an Parkanlagen, Straßenrändern, Außenbereichen in freier Landschaft, an öffentlichen Parkplätzen und an den Wertstoffsammelstellen, sagt Stephanie Detke. Und das Problem nehme stetig zu. Denn auch die Art des entsorgten Mülls verändere sich. Von Bauschutt über Sperrmüll und Altreifen sei mittlerweile alles zu finden, so die Leiterin des Betriebshofes. Über das gesamte Jahr gesehen, seien praktisch zwei Mitarbeitende des Betriebshofes komplett mit der Müllentsorgung beschäftigt.