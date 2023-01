Auschwitz-Gedenktag: Ein bewegtes Leben in einer schwierigen Zeit

Plus Im Rahmen des Auschwitz-Gedenktages ist es der Königsbrunner Büchereileiterin Regina Häfele gelungen, eine interessante und berührende Lesung zu organisieren.

Gleich bei seinem Eintreffen sagte der Autor Claudius Crönert: "Mein Buch passt zwar von seiner zeitlichen Einordnung zum Auschwitz-Gedenktag. Doch mein Thema ist ein anderes." Es sei wichtig, das Andenken an die Gräueltaten gegen Juden zu bewahren. Ebenso wichtig sei es, nicht zu vergessen, wie auch die deutsche Bevölkerung unter dem Nazi-Terror gelitten habe. Sich daran zu erinnern, könne dabei helfen, gerade auch im Ausland die Rolle der Bevölkerung ins rechte Licht zu rücken.