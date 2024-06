Königsbrunn

vor 17 Min.

Ein Film über Hoffnung, Angst und die Sehnsucht nach Freiheit

Plus Die Dokumentation von Benjamin Rost über "Marokkos verlorene Kinder" ist im Liliom zu sehen. Der ergreifende Bericht ist für den Deutschen Dokumentarfilmpreis nominiert.

Von Maximilian Czysz

Der neue Film von Regisseur Benjamin Rost, der Königsbrunner Wurzeln hat, ist für den Deutschen Dokumentarfilmpreis 2024 nominiert.

"Harraga" ist in dieser Woche im Augsburger Kino Lilliom zu sehen. Der Film wird am Donnerstag, 13. Juni, um 20 Uhr gezeigt. Anschließend kann mit dem Filmteam und dem Protagonisten Imad Faiz diskutiert werden. Karten gibt über www.lillom.de und an der Abendkasse.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen