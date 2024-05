Junge Union diskutiert in Königsbrunn über Prostitution

Die Jugendorganisation der CSU und CDU spricht in Königsbrunn über ein mögliches Sexkaufverbot und sieht dabei das Nordische Modell als Alternative.

Prostitution war das Thema einer Podiumsdiskussion der jungen Union Augsburg-Land gemeinsam mit der jungen Union Augsburg-Ost am Vatertag. In Königsbrunn diskutierten die Jungpolitiker über ein mögliches Sexkaufverbot gemeinsam mit der Vorsitzenden Richterin am Landgericht Simone Bader, dem Bundestagsabgeordneten Dr. Volker Ullrich ( CSU) und Kerstin Neuhaus von Augsburg gegen Menschenhandel e.V., die als Sozialarbeiterin in Berlin selbst mit Prostituierten zusammenarbeitete.

Moderiert wurde die Diskussion von den beiden Kreisvorsitzenden Dr. Lisa Wolf (Augsburg-Land) und Samantha Simbeck (Augsburg-Ost). Das Podium eröffnete den gut 60 Anwesenden im Publikum die Situation von Prostituierten in Deutschland.

Schätzungsweise sei nur ein kleiner Teil der Sexarbeiterinnen im Sinne des Prostitutionsschutzgesetzes registriert. In der Diskussion war auch Thema, dass die aktuelle Rechtslage kriminelle Strukturen bedinge, die gesellschaftliche, aber vor allem auch menschenrechtliche Problematiken aufwerfen würden.

Nordisches Modell auch bei CDU als Priorität im Grundsatzprogramm.

Als Alternative wurde von den Diskutanten das sogenannte Nordische Modell aufgezeigt. Dieses stellt den Sexkauf, nicht aber die Prostituierten unter Strafe und habe sich in Ländern wie Schweden, Frankreich oder Kanada bewährt. Dadurch könnten kriminelle Strukturen wegen besserer Zugriffsmöglichkeiten eingedämmt und die Situation für die überwiegend weiblichen Prostituierten verbessert werden. Vergangene Woche hatte auch die CDU das Nordische Modell als Priorität in ihrem Grundsatzprogramm verabschiedet.

„Ein echter Mann kauft keine Frau“, sagte die Vorsitzende Richterin am Landgericht Simone Bader und stieß mit ihrem Resümee im Publikum auf Zustimmung. (AZ)