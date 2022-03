Königsbrunn

vor 18 Min.

Königsbrunn bietet ein Schwert und kleine Schätze im Kulturkalender

Plus Nach langer Restaurierung wird das Schwert aus der Zeit der Lechfeldschlacht offiziell in Königsbrunn ausgestellt. Auch sonst hat das Kulturprogramm viel zu bieten.

Von Adrian Bauer

Es ist ein besonderes Stück, das ab dem 8. April in der neuen Vitrine der Dioramenausstellung zur Lechfeldschlacht in Königsbrunn zu sehen sein wird: Das restaurierte Schwert, das ein Mann in einem Gutshof bei Lagerlechfeld gefunden hat, stammt aus der Zeit der Schlacht, und das Kulturbüro widmet der Einführung einen ganzen Tag mit Vorträgen von Historikern aus Deutschland und Ungarn. Doch auch darüber hinaus haben sich Leiterin Rebecca Ribarek und ihr Team einiges überlegt. Neu ist eine Veranstaltungsreihe, die versteckte Talente ins Rampenlicht holen soll.

