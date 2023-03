Nach dem Einbruch in Königsbrunn werden weiter Zeugen gesucht

Plus Rund drei Wochen nach dem Einbruch in Königsbrunn kann die Polizei noch keine Erfolge vermelden. Es geht um über 100.000 Euro.

Über 100.000 Euro beträgt der Wert der Beute, die Einbrecher Ende Februar in Königsbrunn gemacht hatten. Drei Wochen nach der Tat gibt es noch keine neuen Erkenntnisse, wie eine Sprecherin des Polizeipräsidiums auf Nachfrage mitteilt. Mehr könne sie aufgrund der laufenden Ermittlungen aktuell nicht sagen.