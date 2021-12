Nach Wohnhausbrand: Endlich eine neue Wohnung für die Familie aus Königsbrunn

Plus Durch einen Dachstuhlbrand verlor eine Familie aus Königsbrunn ihr Zuhause. Jetzt hat sie endlich eine Wohnung gefunden.

Von einem auf den anderen Tag wurde das Leben einer Königsbrunner Familie auf den Kopf gestellt. Sie hatte im Oktober bei einem Dachstuhlbrand ihr Zuhause verloren. Jetzt gibt es eine Lösung: eine Übergangswohnung.