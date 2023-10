Königsbrunn

06:00 Uhr

So sicher lebt es sich in Königsbrunn

Sie könnte die Stadt sicherer machen. So sieht die neue Ampel an der Kreuzung Lechstraße/Blumenallee/Benzstraße in Königsbrunn von oben aus.

Plus Statistik zeigt: In Königsbrunn lässt es sich ruhig leben. In einem Bereich steigt die Kriminalität aber an. Eine gefährliche Kreuzung ist dagegen nun sicherer.

Von Marco Keitel

Nur München ist unter den deutschen Großstädten sicherer als Augsburg. Daraus, und vor allem aus der örtlichen Statistik, schließt Reinhard Weiß, Leiter der Polizei Bobingen: "In Königsbrunn können Sie sicher ruhig leben." Die Zahl der Straftaten pendelt sich aktuell etwa auf dem Vor-Corona-Niveau ein. Rund 1000 seien es insgesamt jährlich in Königsbrunn. In einem Bereich führt der Polizeihauptkommissar steigende Zahlen auf die gute Arbeit seiner Kolleginnen und Kollegen zurück, wie er auf der Bürgerversammlung in Königsbrunn erklärte.

Denn eine steigende Tendenz gibt es im Betäubungsmittel-Bereich. Das zeige vor allem, so Weiß, dass die Polizei mehr kontrolliere, etwa in Parks. Ansteigen könnte in Königsbrunn im Vergleich zu 2022 auch die Zahl der Körperverletzungen. 120 waren es im vergangenen Jahr, bereits 109 heuer in den ersten drei Quartalen.

