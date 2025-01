Sportunterricht bei Eiseskälte? Das ist vorbei

Seit die Temperaturen in den Keller sinken, war Sport in der Turnhalle der Grundschule Nord in Königsbrunn seltener möglich gewesen. Der Grund führt ebenfalls in den Keller: den der Grundschule selbst. Schon Ende des Jahres 2024 fiel der Turnunterricht des TSV Königsbrunn, der in der Halle trainiert, immer mal wieder aus. Das erste Training nach den Weihnachtsferien wurde von der Trainerin abgesagt, heißt es aus Elternkreisen. Der Grund: In der Halle sei es eiskalt gewesen. Ein Training bei zehn Grad kaum möglich.

Starkregen schuld an Schule ohne Sportunterricht in Königsbrunn

Mit Beginn der Heizperiode sei die Halle nicht beheizbar gewesen, heißt es aus dem Bereich Hochbau des Technischen Bauamts der Stadt. Nach dem Starkregen im Juni 2024 hat das hohe Grundwasser die Lüftungsanlage, über die die Turnhalle beheizt wird, überflutet. Im Keller unter der Turnhalle, in dem sich die Lüftungsanlage befindet, stand das Grundwasser 40 Zentimeter hoch, berichtet das Bauamt. Ein Abpumpen durch die Feuerwehr war erfolglos, da das Grundwasser wieder nach geströmt sei. Daher musste das natürliche Absinken des Grundwasserspiegels abgewartet werden, was entsprechend lange gedauert habe. Die mit der Wartung beauftragte Lüftungsfirma hat die Anlage dann repariert.

Insgesamt musste die Anlage aus hygienischen Gründen zweimal gereinigt und beprobt werden, bis sie wieder in Betrieb gehen konnte. Der Sportunterricht der Grundschüler sei nie generell ausgefallen, die Sporthalle an sich nicht gesperrt. Die Sportvereine, die dort trainieren, hätten selbst eingeschätzt, ob und bis wann sie die ungeheizten Räume nutzen wollten und konnten.

Die Luftheizung ist mittlerweile repariert und ist seit Dienstag, 14. Januar, wieder in Betrieb. Auch das Training des TSV habe erstmals seit der Winterpause wieder stattgefunden. Bei immerhin 14 Grad Hallentemperatur. Für die Grundschule Nord hat die Stadt weitere Pläne: Der Altbau soll abgerissen werden. Durch Urban Mining sollen Materialien dem Bau des neuen Forums in Königsbrunn zu Gute kommen.