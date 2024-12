Verlosung: "Tranquilla Trampeltreu" kommt nach Königsbrunn

Ein großes Fest im Reich der Tiere steht an. Sultan Leo lädt zu seiner Hochzeit auf die Blumenwiese ein. Auch die Schildkröte Tranquilla Trampeltreu macht sich auf den langen und mühsamen Weg. Doch alle Tiere lachen sie aus, da sie glauben, dass sie das nicht schaffen wird. Davon lässt sich die kleine Schildkröte nicht beirren. Sie schafft es Schritt für Schritt und kommt pünktlich zur Hochzeitsfeier an. So lässt sich die Handlung von „Tranquilla Trampeltreu“ zusammenfassen. Das Stück, das Michael Ende vor rund einem halben Jahrhundert geschrieben hat, wird am Sonntag, 8. Dezember in Königsbrunn aufgeführt.

Los geht es um 15 Uhr in der Jugendfreizeitstätte Matrix, Alter Postweg 2, 86343 Königsbrunn. Erwachsene zahlen zehn Euro, für Kinder ist der Eintritt frei.