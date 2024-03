Männer in Kindertageseinrichtungen: Erziehung ist kein Frauending

Plus Spätestens durch den Ausbau der Ganztagsbetreuung fehlen zehntausende Fachkräfte in Kindertageseinrichtungen. Ein Grund von vielen, warum männliche Erzieher unverzichtbar sind.

Sozial- und Gesundheitsberufe sind kein „Frauending“. Männer können und sollen sich ebenso gut um Kinder kümmern wie Frauen. Erziehung, Betreuung und Fürsorge sind nicht irgendwie genetisch, naturgemäß oder gottgegeben Frauen- und nicht Männersache.

Kinder nehmen in einem rein weiblichen Kita-Umfeld trotzdem noch oft wahr, dass „sich kümmern“ Frauenarbeit ist. So setzen sich schon bei den Kleinen Geschlechterklischees fest, von denen wir uns schon längst hätten trennen sollen. Auch zu Hause übrigens, wo immer noch mehr Mütter erziehen, während die Väter arbeiten. Männer als Erzieher sind daher wichtig als alternative Vorbilder, fürs Rollenverständnis und zur Identifikation – von Jungen und Mädchen. Umso mehr braucht es in der Kita männliche Bezugspersonen. Männer, die toben, Fußball spielen, raufen – und auch vorlesen, trösten, schlichten, wickeln und den Tisch decken. Auch personell können sie Kitas bereichern. Wie auch in anderen Berufen arbeiten gemischte Teams besser und erfolgreicher zusammen als rein gleichgeschlechtliche Teams. Wenig Gehalt, geringe gesellschaftliche Anerkennung und wenig Aufstiegschancen: Die Faktoren, die Männer daran hindern, den Erzieherberuf zu ergreifen sind die schwierigen Bedingungen, unter denen viele Frauen tagtäglich arbeiten.

