Beschwerden über verspätete Müllabholung: Steckt das Problem im Gelben Sack?

Plus Immer wieder hagelt es Beschwerden, weil die Beutel nicht eingesammelt werden und der Abfall in der Umgebung landet. Doch das Problem sind weniger die Firmen als vielmehr die Säcke selbst.

Hunderte Gelbe Säcke liegen am Straßenrand und werden tagelang nicht eingesammelt: Kein guter Start für die Firma, die seit Jahresbeginn die Abholung im südlichen Landkreis übernimmt. Doch das Problem ist nicht neu. Immer wieder hagelte es Beschwerden, weil sich die Müllwerker verspäteten und der Abfall in der Umgebung landete.