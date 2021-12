Fahrplanwechsel: Das ändert sich im Nahverkehr im Landkreis Augsburg

AVV-Regionalbuslinie 782, Königsbrunn-Bobingen Der Linienverlauf der AVV-Regionalbuslinie 782 wird in beide Fahrtrichtungen angepasst. Die Haltestellen "Königsbrunn, Städtischer Friedhof", "Bobingen, Hans-Sachs-Straße", "Bobingen, Ost" sowie "Bobingen, Königsbrunner Straße" werden künftig angefahren. Um den Wegfall der AVV-Regionalbuslinie 735 im Streckenabschnitt Bobingen-Königsbrunn auszugleichen, fährt die AVV-Regionalbuslinie 782 künftig in der Zeit zwischen rund 5.30 und 9 Uhr und zwischen 12 und 18 Uhr in der Regel in einem Halbstundentakt. Die Startzeiten der Fahrten wurden für die Verknüpfung an der Haltestelle "Königsbrunn, Zentrum" mit der Straßenbahnlinie 3 und den AVV-Regionalbuslinien, etwa zur Weiterfahrt in das Gewerbegebiet Süd, angepasst. Montag bis Freitag ist Betriebsbeginn künftig in Richtung Bobingen um 5.22 Uhr und in Richtung Königsbrunn um 5.06 Uhr statt bisher um 6.38 Uhr beziehungsweise 7.26 Uhr. Betriebsende bleibt rund 20.30 Uhr. Die Schulfahrten zum Gymnasium Königsbrunn bleiben im Wesentlichen bestehen. Die Abfahrtszeiten am Morgen sind 7.28 Uhr ab "Bobingen, Hotel Schempp", 7.28 Uhr ab "Bobingen, Bahnhof" über Schwabenstraße und 7.37 Uhr ab "Bobingen, Schwabenstraße" über "Bahnhof Bobingen" nach Königsbrunn. Betriebsbeginn in Fahrtrichtung Bobingen ist Montag bis Freitag künftig um 506 Uhr statt bisher um 7.26 Uhr. Betriebsende bleibt bei rund 20.30 Uhr. Auch hier bleiben die Schulfahrten im Wesentlichen bestehen. Die Anzahl der Fahrten an den Samstagen bleibt in beide Richtungen wie bisher, die Betriebszeit wurde jedoch auf rund 5.30 bis etwa 20.30 Uhr ausgeweitet. Soweit möglich wurde auch an Samstagen die Verknüpfung mit der Straßenbahnlinie 3 und den AVV-Regionalbuslinien an der Haltestelle "Königsbrunn, Zentrum" hergestellt. Die Fahrtenzahlen und Betriebszeiten an Sonn- und Feiertagen bleiben bestehen. Auch hier ist für die Verknüpfung eine entsprechende Anpassung des Fahrplans erfolgt.