Geheimnis um lange unentdeckten Raum im Augsburger Landratsamt ist gelüftet

Plus Jetzt wurde der Zugang zu dem Kellerraum aufgebrochen. Auch die Feuerwehr hatte bei der ungewöhnlichen Aktion einen Einsatz.

Ein bisschen wie Pyramidenforscher fühlen durften sich die Helfer des Landratsamts und der Feuerwehr Neusäß, als sie vor einigen Tagen einen ungewöhnlichen Einsatz im Keller der Behörde hatten. Sie brachen vorsichtig ein Loch in die Wand, um zu einem unbekannten Raum zu gelangen.