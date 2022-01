Patienten klagen über lange Wartezeiten: Gibt es in der Region genug Hausärzte?

Plus Die Hausärzte im Landkreis Augsburg werden älter und die Suche nach jungen Medizinern schwieriger. Wie Experten die Situation einschätzen und was ihnen Sorge bereitet.

Er hat in mehreren Arztpraxen angerufen, doch er bekam nur Absagen: Das Wartezimmer sei voll, die Ärzte hätten kaum Kapazitäten, wegen Corona würden keine neuen Patientinnen und Patienten aufgenommen. Seit Tagen ist ein Anwohner in Schwabmünchen auf der Suche nach einem Hausarzt. Er sei schwerbehindert und könne ohne Unterstützung kaum noch das Haus verlassen. "Ich brauche einen Arzt, der ab und zu nach mir schaut und Hausbesuche anbietet", sagt der Mann.