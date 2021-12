Keine Party, kein Geschäft: Für sie wird es ein ungewohnt ruhiges Silvester

Plus Wegen der Corona-Pandemie wird es ein ruhiges Silvester. Wie Menschen im Landkreis den Jahreswechsel verbringen, die sonst turbulent feiern oder das Geschäft des Jahres machen.

Mit Freunden feiern und auf den Jahreswechsel anstoßen: Wegen Corona ist das nur eingeschränkt möglich. Wie im vergangenen Jahr sind Böller und Alkohol an öffentlichen Plätzen verboten, Geimpfte und Genesene dürfen sich nur zu zehnt treffen. Wie verbringen Menschen im Landkreis Silvester, die sonst turbulent feiern, Auftritte haben oder das Geschäft des Jahres machen?