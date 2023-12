Neue Kochserie: Menschen zeigen, wie ihre alte Heimat schmeckt

"Erzähl-Mahl" aus dem Landkreis Augsburg: Zehn Menschen aus dem Ausland haben für die Redaktion ein Gericht aus ihrem Herkunftsland gekocht.

In ein neues Land zu ziehen, ist nicht einfach. Eine fremde Sprache, anderes Essen, ein neues Zuhause – ein Neustart birgt viele Hürden. Trotzdem kann er gelingen. Das zeigen die Geschichten von zehn Menschen, die im Landkreis Augsburg eine neue Heimat gefunden haben. Die Redaktion hat sich mit ihnen verabredet und mit ihnen ein Gericht aus ihrer Heimat gekocht. Denn wie könnte man besser über Heimat ins Gespräch kommen als beim Kochen?

Die zehn Menschen, mit denen Anna Mohl und Jonathan Lyne gekocht haben, kommen aus Österreich, Tschechien, Polen, der Ukraine, der Türkei, Afghanistan, Georgien, Japan, Finnland und England. Sie alle waren bereit, einen Einblick in ihre Küche und ihre Herkunft zu geben. Was haben sie erlebt? Was führte sie hierher? Und noch wichtiger: Was bewegt sie, in Bobingen, Dinkelscherben oder Meitingen zu bleiben?

Zehn Gerichte gekocht und zehn Geschichten gehört

Herausgekommen sind unterschiedliche Gerichte und ganz persönliche Geschichten. Viele von ihnen handeln von Liebe, einige von Heimweh. Von der Frage nach der eigenen Identität, von der Bedeutung von Tradition und Kultur, Familie und Gemeinschaft. Die beiden Redaktionsvolontäre Anna Mohl und Jonathan Lyne haben herausgefunden, welche Rolle die Sprache bei der Integration spielt. Welche Hürden der Dialekt und die deutsche Bürokratie darstellen. Welche Vorurteile Menschen mitbringen und welche sich bewahrheiten. Was sie an Ablehnung erleben und wie viel Zuwendung sie erfahren haben.

In der neue Serie wird deutlich, welche Bedeutung die eigene Küche für Menschen hat. Denn das gemeinsame Essen ist für viele der Ort, an dem Familie und Freunde zusammenkommen. Und das wiederum ist der Ort, wo für sie Heimat ist. Das kann ihr Heimatland sein. Das kann aber auch im Landkreis sein.

Die Volontäre Anna Mohl und Jonathan Lyne durften sich an ihren Tisch setzen und lernen, was Gastfreundschaft in anderen Ländern bedeutet. In den kommenden Tagen werden die Geschichten der Serie "Erzähl-Mahl" veröffentlicht. Wer will, kann sie auch nachkochen. Online finden sich später alle Folgen der Serie mit den jeweiligen Rezepten und Videos, in denen sich die Köche kurz vorstellen.

Hier können Sie die bereits erschienenen Folgen nachlesen - und die Gerichte nachkochen: