Prozess: Mann bestellt Waren im Wert von 46.000 Euro und zahlt nicht

Plus Ein 40-Jähriger hat in einem Online-Shop hunderte Waren bestellt und nicht bezahlt. Seine Frau soll ihm geholfen haben. Dafür standen sie nun vor Gericht.

Kleidung, Spielzeug, Haushaltsgeräte: Ein Mann hat hunderte Waren online bestellt und nicht bezahlt. Um nicht aufzufliegen, legte er sich falsche Namen und E-Mail-Adressen zu. Mehrmals nutze er auch das Smartphone seiner Frau. Die soll ihm bei den Bestellungen geholfen haben. Die Pakete ließ sich das Ehepaar nach Hause liefern. In zwei Monaten entstand ein Schaden von rund 46.000 Euro. Dafür mussten sich die beiden nun vor dem Augsburger Amtsgericht verantworten.