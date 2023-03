Landkreis Augsburg

vor 32 Min.

Schulen, Firmen, Autobahn: So bereitet sich der Landkreis auf den Streik vor

Plus Am Montag steht der öffentliche Nahverkehr größtenteils still. So gehen Betroffene im Landkreis Augsburg mit dem Streik um.

Stillstand auf den Gleisen, bei den Bussen aber geht was: So ist die Situation am großen Streiktag am kommenden Montag im Augsburger Land. Wer steht, wer fährt und was sind die Folgen? Ein kürzer Überblick: Busse im Landkreis Augsburg: Wo wird gestreikt? Da die meisten AVV-Verkehrsunternehmen ja private Busunternehmen sind, werden diese nicht streiken und nach regulärem Fahrplan fahren. Ausnahmen sind die RBA bzw. Schwabenbus: Hier ist nach Auskunft des AVV auch mit Streiks zu rechnen. In welchem Umfang, ist offen. Streikt die RBA tatsächlich komplett, können es im AVV-Regionalbusverkehr die Linien im südlichen Landkreis Augsburg, Linien im Stadtbus Königsbrunn und Busse im Bereich Neusäß/ Pfersee sein. Die Nummern der betroffenen Linien: 210, 211, 212, 511, 512, 640, 641, 700, 704, 705, 706, 707, 712, 840. Besser sieht es im Norden von Augsburg aus, wo unter anderem die Busse der Gersthofer Verkehrsbetriebe im Einsatz sind. Diese werden nicht bestreikt. Bahn im Augsburger Land: Hier fährt am Montag voraussichtlich nichts Hier wird vermutlich nichts gehen. Die BRB rechnet nach derzeitiger Lage damit, dass am Montagmorgen kein Zugverkehr möglich sein wird. Deshalb appelliert das Unternehmen insbesondere auch an die Schulen, wenn möglich auf Homeoffice oder Homeschooling auszuweichen, und auf Fahrten mit dem ÖPNV ganz zu verzichten. Ganz ähnlich der Appell von Go-Ahead. Das Unternehmen weist darauf hin, dass der Streik der Eisenbahngewerkschaft bereits um Mitternacht beginnen soll. "Deshalb werden wir bereits am Sonntagabend den Betrieb geordnet herunterfahren müssen und nicht alle Zugfahrten vor Mitternacht planmäßig durchführen können." Wie also bereiten sich Schulen und Betriebe im Landkreis auf den anstehenden Streik vor? Unsere Redaktion hat nachgefragt. Schulen im Augsburger Land: Das müssen Eltern und Schüler wissen Beim Gymnasium Königsbrunn kommt rund ein Drittel der 1200 Schüler mit dem Bus, wie Schulleiter Volker Täufer sagt. Welche Bus-Linien am Montag vom Streik betroffen sind, könne auch der AVV noch nicht sagen. Die Schüler wurden am Freitag über den Streik informiert. Sie sollen nach Möglichkeit aufs Fahrrad umsteigen oder sich im Notfall von den Eltern fahren lassen. Viele Schüler aus Bobingen würden die rund vier Kilometer zur Schule bei gutem Wetter ohnehin radeln, sagt Täufer. Der Schulleiter hofft deswegen auf einen warmen Frühlingstag - danach sieht es allerdings nicht aus.

