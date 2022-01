Landkreis Augsburg

06:00 Uhr

500 Apfelsorten im Garten: Oberneufnacher erklärt, was das Obst so gesund macht

Anton Klaus hat in seinem Garten rund 500 Apfel- und 150 Birnensorten. Es sind alte Sorten, die zum Teil vom Aussterben bedroht sind.

Plus Im Garten von Anton Klaus aus Oberneufnach wachsen rund 500 verschiedene Apfelsorten. Was der Experte vom Angebot im Supermarkt hält und wann er am liebsten seine Äpfel verspeist.

Von Felicitas Lachmayr

Er ist knackig, süß und gesund: Der Apfel zählt zu den beliebtesten Obstsorten in Deutschland. Rund 18 Kilo werden pro Jahr und Haushalt durchschnittlich verspeist. Doch im Supermarkt werden nur wenige der rund 2000 Sorten verkauft. Um auf die Qualität und Vielfalt der einheimischen Apfelsorten aufmerksam zu machen, gebührt dem Obst ein Ehrentag: Am 11. Januar wird der Tag des deutschen Apfels gefeiert.

