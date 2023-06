Vergewaltigung mit K.o.-Tropfen: Sieben Jahre Haft für 58-Jährigen

Ein 58 Jahre alter Mann aus dem südlichen Landkreis ist wegen Vergewaltigung zu einer Haftstrafe von sieben Jahren verurteilt worden.

Sieben Jahre muss ein 58-Jähriger aus dem südlichen Landkreis Augsburg wegen Vergewaltigung ins Gefängnis. Die 3. Strafkammer des Landgerichts Augsburg sah es als erwiesen an, dass der Mann die Frau vergewaltigt hat, nachdem er ihr zuvor K.o.-Tropfen verabreicht hatte. Das Urteil ist rechtskräftig, teilte das Landgericht jetzt in einer Pressemitteilung mit.

Der Mann hatte im März des vergangenen Jahres nach Auffassung des Gerichts der Bekannten in seiner Wohnung unbemerkt in hoher Dosierung das Narkosemittel Oxazepam in ein Getränk gemischt. Dadurch fiel die Frau in einen ähnlichen Zustand wie beim Tiefschlaf. Anschließend hatte der Mann Geschlechtsverkehr mit seinem wehrlosen Opfer. Erst nach über neun Stunden erwachte das Opfer der Vergewaltigung.

Vergewaltigung mit K.o-Tropfen im Landkreis Augsburg: Angeklagter bestreitet die Tat

Der Angeklagte hatte die Tat bis zuletzt bestritten. Die 3. Strafkammer unter Vorsitz von Dr. Christoph Kern sah die Schuld des Mannes, der sich zehn Tage vor der Tat in einer Apotheke auf eigenes Rezept das Medikament Oxazepam besorgt hatte, nach einer umfassenden Beweisaufnahme als erwiesen an. Das Gericht kam nach Anhörung eines Sachverständigen zu dem Schluss, dass bei der anzunehmenden Mindest-Dosierung des Oxazepams für das Opfer die Gefahr eines Erbrechens während der Sedierung bestanden hat. Die Frau hätte daher das Erbrochene einatmen können und wäre möglicherweise daran erstickt - zumal der Angeklagte sie nach der Tat für mindestens neun Stunden unbeaufsichtigt auf einem Sofa liegen ließ.

Die Strafkammer bewertete die Tat als besonders schwere Vergewaltigung - auch, weil der 58-Jährige mit den K.o.-Tropfen ein gefährliches Werkzeug verwendet hat. (AZ)