Ausstellung zeigt das Sterbebild als letzte Visitenkarte eines Menschen

Archivar Wendelin Hämmerle zeigt am Volkstrauertag eine große Ausstellung im Langerringer Gemeindezentrum. Was es dort zu sehen gibt.

Der Langerringer Gemeindearchivar Wendelin Hämmerle hat in jahrelanger Arbeit alle noch vorhandenen Sterbebilder aus früheren Zeiten und die aktuellen Sterbebilder digital erfasst und mit den Fotos der Grabstätten auf den Friedhöfen in Langerringen, Gennach und Schwabmühlhausen verknüpft.

Sterbebilder Archivar Wendelin Hämmerle zeigt am Volkstrauertag eine große Ausstellung mit etwa 1500 Sterbebildern im Langerringer Gemeindezentrum. Foto: Wendelin Hämmerle, Privat

Nun zeigt er eine große Auswahl davon am Volkstrauertrag, am Sonntag, 13. November, von 11 bis 18 Uhr im Gemeindezentrum Langerringen. „Das Sterbebild ist die letzte Visitenkarte eines Menschen, das bei einer Beerdigung an die Trauergäste ausgegeben wird. Es soll die Erinnerung an einen lieben Verstorbenen wachhalten und dazu anregen, an ihn zu denken und für ihn zu beten“, sagt Hämmerle. Er hat die Sammlung schon mit dem inzwischen in den Ruhestand gegangenen Peter Zacher im Archiv begonnen.

Wie sich die Tradition der Sterbebilder entwickelte

Einen genauen Zeitpunkt für die Entstehung der ersten Totenzettel und Sterbebilder lasse sich heute nicht mehr feststellen, erklärt Hämmerle. Ihr Ursprung sei in den Totenrodeln der Klöster zu suchen. Später schlossen sich der Adel und die „bessere Gesellschaft“ diesem Brauch an. Zum Durchbruch hin zur Volkstümlichkeit der Ausgabe von Sterbebildern, kam es zu Beginn des 19. Jahrhunderts im gesamten katholischen Europa. Mit Einführung der all-gemeinen Schulpflicht war es den „einfachen Leuten“ nun möglich, die Informationen und Hinweise auf den Sterbebildern zu lesen und zu interpretieren.

Der Langerringer Archivar hat 1500 Sterbebilder erfasst und digitalisiert. Foto: Wendelin Hämmerle

Die ursprüngliche Aufgabe von Sterbebildern war der Aufruf zum Gebet. Hinterbliebene konnten so nach der Lehre der katholischen Kirche die Zeit der Verstorbenen im Fegefeuer verkürzen. Hinter jedem Sterbebild steht ein Lebensweg, es sind also Zeugnisse vergangener Leben.

Das Langerringer Gemeindearchiv zeigt in der Ausstellung etwa 1500 Sterbebilder aus der Zeit von 1868 bis 1945. In dieser Zeit hat sich deren Gestaltung stark verändert. Die Rückseite zierte bis weit in das 20. Jahrhundert hinein meist ein Andachts- oder Heiligenbild. Heute wird immer öfters dafür ein persönliches Motiv gewählt.

Die Sterbebilder von fast allen gefallenen Soldaten der beiden Weltkriege werden in einem gesonderten Teil der Ausstellung präsentiert. Hier wird noch einmal in erschütternder Weise die ganze Grausamkeit dieser beiden Kriege und die daraus entstandenen Folgen für die Gemeinde sichtbar.

Was es bei der Ausstellung in Langerringen noch zu sehen gibt

Von den Priestern, die in den Langerringer Ortsteilen geboren wurden oder hier seelsorgerisch gewirkt haben, werden deren Primiz-, Jubiläums- und Sterbebilder gezeigt. Ein Teil der Ausstellung widmet sich den Sterbebildern bekannter Personen. Diese reichen von John F. Kennedy über Helmut Kohl, Franz Josef Strauß oder Pfarrer Sebastian Kneipp bis hin zur Resl von Konnersreuth.

Weiter sind rund 150 Kommunion- und Heiligenbilder zu sehen. Abgerundet wird die Ausstellung durch christliche Gebetsbücher aus der Zeit von 1717 bis 1957. Jeder Ausstellungsbesucher hat die Möglichkeit, sich aus dem Archivbestand von knapp 21.000 Sterbebildern, eventuell vorhandene Sterbebilder seiner Vorfahren digital anzeigen zu lassen.

Am Nachmittag von 13 bis 16 Uhr bietet das Team „KulturGUT!“ allen Besucherinnen und Besuchern aus den umliegenden Orten an, bei einer Tasse Kaffee und kleinen Leckereien noch etwas zu verweilen und mit anderen Besuchern ins Gespräch zu kommen.