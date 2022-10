Konzert: Lisa Canny verleiht Popsongs eine irische Note

Ein Hauch Irland ist am Donnerstagabend in Langerringen zu spüren. Die gebürtige Irin Lisa Canny ist für ein Konzert im Gemeindezentrum St. Gallus zu Gast.

Einigen Langerringern wird der Name vielleicht noch ein Begriff sein: Nachdem die Irin Lisa Canny bereits im vergangenen Jahr in der Gemeinde zu Gast war, wird sie auch heuer in Langerringen ein Konzert spielen. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 27. Oktober, um 20 Uhr im Gemeindezentrum St. Gallus statt.

Lisa Canny hatte erste musikalische Berührungspunkte in der traditionellen Musik ihres Heimatlandes Irland. Später studierte sie an der "Irish World Academy of Music and Dance" in Limerick, einer Art Kaderschmiede für talentierte junge Musiker. Anschließend probierte sich die Irin in verschiedenen Musikrichtungen aus und kreierte sich daraus ihren ganz eigenen Stil, der sich als eine Mischung aus traditioneller irischer Musik, Popmusik und Hip-Hop beschreiben lässt. Anerkennung dafür erhielt sie unter anderem von dem Musikmanager Miles Copeland von der Band The Police.

Popsongs von Ed Sheeran oder Beyoncé mit Harfe und Banjo

Bei der Veranstaltung der Buchhandlung Schmid wird sie bekannte Popsongs von Musikern wie Ed Sheeran, Beyoncé oder Britney Spears covern und das mit einer Brise Irish Folk würzen. Dass sie das beherrscht, hat sie schon bei zahllosen und meist ausverkauften Auftritten vor bis zu 50.000 Menschen bewiesen. Ihren Gesang wird Canny selbst an Irlands Nationalinstrument, der Harfe, und auf einem ihrer Lieblingsinstrumente, dem Banjo, begleiten. Weitere musikalische Unterstützung bekommt sie von ihrer Band.

Karten für das Konzert gibt es in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen, im Internet oder per Telefon unter der 08232/71952. Im Vorverkauf kostet eine reguläre Karte 20 Euro, an der Abendkasse 24 Euro. Schüler und Studenten zahlen im Vorverkauf 16 Euro, an der Abendkasse 20 Euro.