Lankreis Augsburg

Bleibt der Landkreis Augsburg sicher?

Plus Das Augsburger Land gilt als sicher. Aber was bringt die Zukunft? Ein Polizeisprecher ist optimistisch – und lobt die Sicherheitswacht.

Von Norbert Staub

In den vergangenen Jahren ist die Zahl der Straftaten im Landkreis Augsburg gesunken. Wurden 2013 im Augsburger Land noch 8256 Delikte registriert, so waren es 2022 nur noch 6657 – ein deutlicher Rückgang in zehn Jahren. Markus Trieb von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord in Augsburg spricht von einer "ausgezeichneten Sicherheitslage im Landkreis Augsburg". Wie aber sieht es damit in zehn Jahren aus?

Der Polizeisprecher ist zuversichtlich: "In den letzten zehn Jahren konnte ein kontinuierlicher leichter Rückgang der Gesamtkriminalität registriert werden. Aktuell sehen wir keine Anzeichen, die grundsätzlich gegen eine weiterhin positive langfristige Prognose sprechen würden." Ein wichtiger Grund für seinen Optimismus ist die "enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Polizei und weiteren sicherheitsrelevanten Verantwortlichen im Landkreis Augsburg". Ein koordiniertes Vorgehen aller für die Sicherheit verantwortlichen Behörden und Stellen sei häufig der Schlüssel zu nachhaltigem Erfolg: "Auch dies kann sich in den kommenden Jahren nur positiv auf die Sicherheit im Landkreis Augsburg auswirken."

