Valerie Sager läuft der Konkurrenz davon

Beim Weihnachtslauf der TG Viktoria Augsburg trumpfte Valerie Sager von der LG Wehringen auf.

"Das Gerenne vor Weihnachten" - die Läufer und Läuferinnen mögen es offenbar. Gut über 140 Teilnehmer zog der diesjährige Weihnachtslauf der TG Viktoria Augsburg an. Beim Wettbewerb der Mädchen über 3,3 Kilometer siegte mit großem Vorsprung Valerie Sager aus Königsbrunn. Die 13-Jährige, die im Trikot der LG Wehringen startet, ist Mitglied im E-Kader des Bayerischen Leichtathletikverbandes und dürfte bei den Crosslauf Meisterschaften im Frühjahr des kommenden Jahres vorne mitmischen.

Der Weihnachtslauf war der Abschluss einer Winterlaufserie. Auf den jeweils dritten Platz in ihrer Altersklasse schoben sich Andreas Schopper in der M55 und Mark Henshaw in der M40 von der LG Wehringen. Schnellster Läufer dieses Vereins in der Gesamtwertung wurde der Triathlet Simon Pfleger aus Wehringen. Dass Ausdauersport im hohen Alter immer noch möglich ist, bewies einmal mehr Peter Speer aus Königsbrunn. Der 73-Jährige kennt in seiner Altersklasse im Augsburger Großraum keine Konkurrenz. Den zweiten Platz in der M65 erkämpfte sich Franz Hiemer aus Schwabmünchen. Seit Jahrzehnten findet er sich oft in den Siegerlisten.

Karlheinz Schormeier aus Untermeitingen lief 1992 die Strecke des Weihnachtslaufes über 9,3 Kilometer in 34:36 Minuten, 2022 benötigte er auf der schneebedeckten Strecke nur 41:18 Minuten, was den Sieg in der M55 bedeutete. Für den SV Untermeitingen nahmen bei der Winterlaufserie Markus Tarnowski, Felix Zinßer und Kerstin Zinßer teil.

Zum Jahresabschluss treffen sich die hiesigen Läufer und Läuferinnen ganz unterschiedlicher Leistungsklassen beim Silvesterlauf in Gersthofen. Dieses Jahr findet er wieder als Präsenzveranstaltung statt.