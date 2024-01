Meitingen

Wie für eine Britin aus sechs Monaten vier Jahre und ein Haus wurden

Plus In unserer Koch-Serie "Erzähl-Mahl" erzählt Stephanie Montague, warum sie nur ein paar Monate in Meitingen bleiben wollte - und jetzt nicht mehr weg will.

Von Anna Mohl

Buttercreme auf Marmelade oder Marmelade auf Buttercreme? Bei dieser Frage, was zuerst auf die englischen Scones kommt, sind sich Zac Rowbotham und Stephanie Montague bis heute nicht einig. Dafür sind die beiden Engländer bei anderen Dingen einer Meinung. Zum Beispiel darin, ein Haus in Meitingen zu bauen. Vor vier Jahren wäre dieser Gedanke noch völlig abwegig gewesen. Für sechs Monate wollten sie kommen. Seitdem hat sich viel verändert.

Ein fein säuberlich geschriebenes Scones-Rezept auf Englisch liegt auf der Arbeitsplatte bereit, als Stephanie Montague unsere Redaktion hereinbittet. „Ich hatte keine Zeit, es auf Deutsch zu schreiben“, sagt die 31-Jährige fast entschuldigend. Scones macht sie gern und oft, vor allem für ihre Kollegen. „Weil ich gelernt habe, dass Deutsche Scones lieben“, erklärt sie und lacht. Ihr Freund ist noch auf der Arbeit. Seit zwölf Jahren sind sie zusammen. Sie lernten sich beim Arbeiten in einer Luftfahrt-Firma kennen, in ihrer Heimatstadt Hereford im Westen Englands, nahe an der walisischen Grenze. Sie waren 18 und 19 Jahre alt. Heute sind sie 31 und 32 – und leben in Meitingen, weit weg von Zuhause.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

