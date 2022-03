Mickhausen

Das sagt der Orgachef des Mickhauser Bergrennens zum Unfall

Plus Hat die Strecke des Mickhauser Bergrennens einen Raser motiviert, Gas zu geben? Der Organisationschef der Veranstaltung hat dazu eine klare Meinung.

Von Norbert Staub

Der Unfall am 19. Februar zwischen Mickhausen und Birkach hat die Menschen im Augsburger Land beschäftigt: Ein 32-Jähriger hatte sich einen über 500 PS starken Audi RS6 für eine Probefahrt ausgeliehen. In einer Kurve verlor er die Kontrolle, weil er laut Polizei zu schnell unterwegs war. Der 52 Jahre alte Fahrer eines entgegenkommenden Autos konnte nicht mehr ausweichen, sodass beide Autos zusammenstießen. Die Frau und der zehn Jahre alte Sohn des 52-Jährigen, die mit ihm im Auto saßen, wurden leicht verletzt. Der Unfallfahrer erlitt einen Schock, sein Beifahrer blieb unverletzt. Durch den Zusammenprall gab es an beiden Autos Totalschaden, der laut Schätzung der Polizei bei über 215.000 Euro liegt. Wie schnell der Unfallfahrer genau gefahren ist, soll jetzt ein Gutachter ermitteln, so die Polizei. Die Ergebnisse liegen aber noch nicht vor.

