Dirigentenwechsel bei der Stadtmusikkapelle

Mit der Serenade vor dem Wasserturm Mitte Juli ging eine Ära bei der Stadtmusikkapelle Schwabmünchen zu Ende. Wolfgang Siegert wurde als Dirigent bei seinem letzten Auftritt vor großem Publikum feierlich verabschiedet. Dass der Berufsmusiker im April 2004 als erster Solotrompeter am Stadttheater Augsburg nach Schwabmünchen kam, war ein Glücksfall. Er wurde von einer Trompetenschülerin angesprochen, dass in Schwabmünchen ein Dirigent gesucht wird und dachte zunächst, dass er dafür erst in seiner Rente ab 2011 Zeit habe. Dann hat er sich aber doch beworben und wurde auch gleich genommen. Das war bei seiner Vorgeschichte auch kein Wunder, denn der aus Wolfratshausen/Geretsried stammende Siegert spielte schon beim Rundfunkorchester Graunke, am Stadttheater Heidelberg und den Bayreuther Wagner-Festspielen. Wolfgang Siegert führte das Hauptorchester zu neuen Höhen und widmete sich ihm in seinem Ruhestand als Hauptaufgabe. „Es ist bei ihm kaum eine Probe ausgefallen“, sagt der Vorsitzende Peter Schäfer. „Aber 20 Jahre sind genug und das Marschieren bei den Festumzügen fällt mir nicht mehr so leicht“, sagt der 77-jährige. Als Musiker bleibt der in Graben wohnende Siegert der Stadtmusikkapelle als Leiter der böhmischen Besetzung und der Big Band weiterhin erhalten.

