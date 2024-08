So kommt die neue Mitte in Königsbrunn bei Radlern an

Die meisten machen es sich an diesem heißen Frühnachmittag in Königsbrunns neuer Mitte lieber im Schatten bequem. Sie sitzen vor einem Café oder Eiscafé und genießen den Spätsommer. Aber immer wieder kommen in der prallen Sonne auch Radlerinnen und Radler vorbei. Die breiten Gehwege dürfen sie hier nicht nutzen, wie eine Sprecherin der Stadt auf Nachfrage unserer Redaktion betont: „Die Radfahrenden müssen auf der Fahrbahn fahren. Sie dürfen nicht auf der Gehwegfläche fahren.“ Im verkehrsberuhigten Geschäftsbereich seien die Verkehrsarten rechtlich getrennt. Sämtliche Fahrzeugführer, also auch Radfahrer, müssen die abgetrennte Fahrbahn benutzen. Viele halten sich in Königsbrunn daran, manche nicht. Wie fahrradfreundlich ist die umgestaltete Bürgermeister-Wohlfarth-Straße? Auch die Meinungen dazu gehen auseinander.

Marco Keitel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis