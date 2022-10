Erste Hilfe im Notfall von den Helfern vor Ort

Die Lechfeldgemeindenn wollen Ersthelfer ausbilden lassen. Im Gemeinderat wird klar: Obermeitingen macht mit.

"Es ist eine sehr gute Sache und gibt den direkten Ersthelfern und den Betroffenen Sicherheit." Mit diesen Worten warb Bürgermeister Erwin Losert (CSU) in der jüngsten Obermeitinger Gemeinderatssitzung um eine Beteiligung seiner Gemeinde bei den "Helfern vor Ort" (HVO). Dabei handelt es sich um ein interkommunales Netzwerk, das in den vier Lechfeldgemeinden ausgebildete Ersthelfer, sogenannte First Responder, bereithalten soll, die im Notfall bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die Erstversorgung übernehmen.

Die Trägerschaft übernehmen die Johanniter. Sie sorgen für die Aus- und Fortbildung der Lechfelder Bürgerinnen und Bürger, die sich ehrenamtlich als HVO einbringen möchten, und teilen die Dienste ein. Mit einem eigens dafür bereitgestellten Fahrzeug können die HVO von zu Hause aus zum Einsatzort fahren. Nach der Gemeinde Untermeitingen beschlossen nun auch die Obermeitinger Räte, bei den HVO auf dem Lechfeld mitzuwirken. Die Kosten belaufen sich jährlich auf 10.000 bis 12.000 Euro und sollen gemäß Einwohnerschlüssel aufgeteilt werden.

Obermeitingen möchte eine Kooperation für Energiefragen

Obermeitingen möchte bei Energiefragen mit den Mitgliedsgemeinden der Lokalen Aktionsgruppe (LAG) Begegnungsland Lech-Wertach und der Integrierten Ländlichen Entwicklung (ILE) "Zwischen Lech und Wertach" kooperieren. Als Gesamtkonzept für die energetische Entwicklung und um zum Beispiel Potenziale zur Energieeinsparung aufzuzeigen, planen die insgesamt 15 Mitgliedskommunen die Erstellung eines interkommunalen digitalen Energienutzungsplans. Der Gemeinderat stimmte einer Teilnahme zu und wird dafür 9000 Euro in den Haushalt 2023 einstellen. Die Trägerschaft des Projekts übernimmt die Stadt Königsbrunn.