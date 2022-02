Oberottmarshausen

vor 37 Min.

Pfeifende Züge: Studie soll Lösung für den Bahnübergang bringen

Am Bahnübergang der Lechwerkstraße in Oberottmarshausen geben die Züge ein lautes Pfeifsignal. Anwohnende sind genervt.

Plus Anwohnende in Oberottmarshausen leiden unter den lauten Signalpfeifen. Nun soll ein Planungsbüro die Varianten zur Sicherung des Übergangs an der Lechwerkstraße ausloten.

Von Hieronymus Schneider

Anwohnende leiden unter den lauten Signalpfeifen am unbeschrankten Bahnübergang der Lechwerkstraße in Oberottmarshausen. Seit Jahren fordern sie, dass Abhilfe geschaffen wird. Betroffen ist vor allem das Wohngebiet rund um die Eichen- und Ahornstraße nördlich der Bahnlinie. Nun hat der Gemeinderat erneut darüber diskutiert und eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Diese soll ermitteln, wie sich das Problem am besten lösen lässt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen