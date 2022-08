Sommernachtsball: Ein Dorf hält und hilft zusammen

Mehr als 100 Helfer waren für die 1100 Gäste in Oberottmarshausen im Einsatz. Nach zwei Jahren Pause findet wieder der Sommernachtsball in Oberottmarshausen statt.

Nach zwei Jahren Coronapause hat die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Oberottmarshausen wieder ihren Sommernachtsball veranstalten können. Als Live-Band spielte diesmal auf der Bühne die "SOS-Partyband" einen abwechslungsreichen Mix.

Trotz des zu Beginn schlechten Wetters feierten über den Abend verteilt mehr als 1100 Gäste bis in die frühen Morgenstunden in Oberottmarshausen. Die KLJB organisierte mehrere Bars und zahlreiche Essensstände.

Neun Monate Planung sind nötig

Um dieses Fest jedes Jahr auf die Beine stellen zu können, sind nicht nur knapp neun Monate Planung notwendig, berichtet KLJB-Vorsitzender André Linse. Mehr als 100 Helferinnen und Helfer sind am Partyabend im Einsatz, um an den verschiedenen Stationen, die Gäste zu bedienen. "Einige der Helferinnen und Helfer nehmen sich zum Auf- und Abbau sogar Urlaub", erzählt Linse. Nötig sei auch die Unterstützung der Gemeinde und den anderen ortsansässigen Vereinen. "Die Unterstützung reicht vom Ausleihen von Bauzäunen über die Möglichkeit, das Partyzubehör die restlichen 364 Tage des Jahres unterstellen zu können, bis hin zur Vorbereitung und Bereitstellung der Verpflegung. Für dieses Fest hält und hilft das ganze Dorf zusammen", so der Vorsitzende. (AZ)