Züge fallen wegen Bauarbeiten aus

Züge im Netz Ostallgäu-Lechfeld der Bayerischen Regiobahn (BRB) sind zwischen 12. und 21. September von Bauarbeiten der Deutschen Bahn betroffen. Auf der Strecke Augsburg– Kaufering–Landsberg mit Haltestellen in Bobingen, Oberottmarshausen, Graben, Lagerlechfeld, Klosterlechfeld, kommt es abends und nachts in beiden Richtungen zu Fahrplanänderungen, zum Ausfall einer Verbindung zwischen Bobingen und Kaufering und zu Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen zwischen Augsburg und Landsberg. Außerdem betroffen sind Züge von Augsburg ins Allgäu.

Auf der Strecke Füssen–Augsburg, auf der Züge etwa in Schwabmünchen und Bobingen halten, kommt es am Donnerstag, 12., und Freitag, 13., und von Montag, 16., bis Mittwoch, 18. September, nachts bei zwei Verbindungen zu möglichen Verspätungen von bis zu 20 Minuten zwischen Schwabmünchen und Augsburg Hauptbahnhof und bei einer Verbindung zu Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen zwischen Buchloe und Augsburg Hauptbahnhof. Die Busse und Züge fahren zum Teil zu anderen Zeiten als im Regelfahrplan. Fahrgäste finden weitere Informationen auf der Internetseite brb.de. Die Sonderfahrpläne gibt es dort zum Herunterladen. Im Sonderfahrplan nicht aufgeführte Zugverbindungen fahren an allen Tagen ohne Abweichung nach dem Regelfahrplan. (mjk)