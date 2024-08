Betrunkener fährt mit 1,5 Promille gegen Baum

Betrunken gegen einen Baum gefahren ist ein Mann in Bobingen. Zum Unfall kam es laut Polizei am Freitagabend auf der Straßberger Straße. Ein 37-Jähriger kam alleinbeteiligt mit einem Auto von der Straße ab und krachte anschließend frontal gegen einen Baum. Die Polizisten stellten fest, dass der Fahrer alkoholisiert war und knapp 1,5 Promille hatte. Der Fahrer wurde leicht verletzt mit Schürfwunden und Prellungen ins Bobinger Krankenhaus gebracht. Am Auto entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Wagen musste abgeschleppt werden. Der angefahrene Baum, sowie die Grünfläche neben der Fahrbahn wurden ebenfalls beschädigt. Andere Verkehrsteilnehmer wurden nicht gefährdet. Den Fahrer erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Sein Führerschein wurde sichergestellt. (AZ)

